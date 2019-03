La cruda reflexión de Tito Speranza sobre su relación con Marcela Villagra: "Los hijos no vinieron..."

Hace 20 años que Tito Speranza (45) y Marcela Villagra (45) están juntos, y en ese lapso soñaron con ampliar la familia. En octubre de 2017 el exguardaespaldas de Ricardo Fort blanqueó sus sentimientos encontrados respecto de la paternidad junto a la instructora de gimnasia ante Ciudad: "A los dos nos encantaría, pero estamos grandes. El reloj biológico va diciendo algunas cosas y se dio así, no sé por qué. Es lo que nos toca vivir y enfrentar con Marcela".

Algo más resignado, Tito expresó su pesar por el sueño trunco en una entrevista con Flor de Tarde cuando Florencia de la Ve le preguntó si planeaba tener hijos. “Y… no vinieron. No vinieron...”, respondió con indisimulable dolor. Ahí, la conductora insistió: “¿Y van a venir?”. A lo que el ex Combate explicó sin vueltas: “Y, no sé. Está difícil y somos grandes. Vamos a ver. Es algo que se habló y se habla. A nosotros los destiempos (laborales) nos llevaron a que pasen muchos años y, por diferentes cosas, el bebito no vino. Ahora preferimos no decir nada porque no vinieron...”.

Más tarde, Tito reconoció que después de dos décadas de amor sería “como cerrar algo y ser toda una familia, aunque no es que ahora no la seamos”. De hecho, en un posteo de Instagram Marcela denominó como "pequeña familia" a ella, Tito y Elvis, el simpático perrito que tienen en común.

Al final, Tito Speranza también descartó pasar por el registro civil junto a Marcela Villagra: “Había surgido la posibilidad de casarnos. Hasta Marcelo Tinelli hizo una serie de llamados. Pero quedó en la nada y así estamos bien”.