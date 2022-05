Cristian U. criticó con todo a Martín Salwe al analizar su participación en El Hotel de los Famosos: "Se nota que no tiene códigos"

Con el correr de los días, cada participante de El Hotel de los Famosos va generando todo tipo de sentimientos en el público. Pero sin dudas, una de las personas que más llamó la atención por su forma de jugar con sus compañeros fue Martín Salwe, quien se convirtió en el blanco de fuertes críticas de Cristian U.

Indagado por la estrategia del locutor, el exparticipante de Gran Hermano lanzó, sin filtro, en una nota que dio para Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Se nota que este pibe no tiene códigos en nada. No existen los códigos para él y no los conoce”.

“Vos fíjate que se fue Silvina Luna y empezó a denigrar a la piba. A decir ‘se fue esta, ya no me importa, la usé para esto y ahora me voy con la nueva’”, agregó, en referencia al breve romance que tuvo Martin con la modelo y su reciente acercamiento a la nueva concursante, Emily Lucius.

“Me parece que Silvina fue una compañera de un ratito. Y si te gustó, porque la besaste, mínimamente dejala ir tranquila y decir ‘uy qué lástima que se fue, pero yo necesito estar con alguien’".

“¿Si le falta calle a Martín? Primero tiene que pasar por la vereda y después bajar a la calle. No creo que sea mala persona, pero no tiene ese tacto”, cerró, picante.