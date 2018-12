En 2019 Rebelde Way cumplirá 15 años desde su última emisión y después del éxito mundial que tuvo tanto la serie como Erreway, la banda que se desprendió de la serie y que integraban sus protagonistas Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, la historia regresará gracias a Netflix.

"Ya estuve hablando con la showrunner que eligieron, que es mexico-estadounidense, y me contó que van a dejar exactamente los mismos personajes y que tienen que condensar los 400 capítulos que tuvo Rebelde Way en 20". G-plus

La misma Cris Morena confirmó en Basta de todo, el ciclo radial de Matías Martin, que vendió los derechos a la plataforma de streaming para que desarrolle un reboot, es decir una versión de la serie argentina que no buscará ser fiel a la original, sino crear una nueva visión del mismo argumento. "Ya estuve hablando con la showrunner que eligieron, que es mexico-estadounidense, y me contó que van a dejar exactamente los mismos personajes y que tienen que condensar los 400 capítulos que tuvo Rebelde Way en 20, y después seguirán otros 20, y luego otros 20", aseguró la productora, sobre la intenciones de desarrollar más de una temporada como exige toda serie exitosa.

También Cris contó que esta versión 2018 de Rebelde Way se centrará sobre todo en Mía, Marizza, Pablo y Manu, los protagonistas. La historia de la Elite Way School y los amores y peleas de sus estudiantes fue emitida en más de 35 países y tuvo sus remakes en México, India, Portugal, Chile y Brasil.

¿Qué pensarán los fans? Rebelde Way tendrá nueva versión para todo el mundo por Netflix.