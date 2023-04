Coti Romero de Gran Hermano, muy angustiada por la muerte de su perro: "Lo chocaron y lo dejaron agonizando"

Coti Romero emprendió su carrera mediática tras su paso por Gran Hermano 2022, donde se ganó la admiración de muchas figuras del espectáculo por su desenfadada manera de jugar, aplicando “fulminantes” a diestra y siniestra.

Ya afuera de la casa, merced a cálculos que no salieron como esperaba, la correntina comenzó un raid por los ciclos de chimentos, ganándose los halagos de, entre otros, Yanina Latorre que la quiere como compañera en LAM.

Sin embargo, no son todas alegrías para la exparticipante ya que este lunes compartió una triste noticia en sus redes. “Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba”, escribió en una story.

COTI ROMERO SE MOSTRÓ MUY DOLIDA POR LA MUERTE DE SU PERRO, OCURRIDA EN CORRIENTES

“Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, agregó en la misma story, en la que pidió a sus seguidores que le envíen “mensajitos lindos”. Los saludos le cambiaron el ánimo a Coti, que algunos minutos después les agradeció a todos.

“Es una situación muy difícil, toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando, y creo que eso fue lo peor de todo. Era un perrito que lo teníamos hace un montón de tiempo y que siempre nos recibía de una hermosa forma”, contó.

“Lamentablemente le paso eso hoy, pero siempre nosotros en familia decimos que cuando a los perritos así les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado que anteriormente habían chocado a otro perrito, pero este fue mucho peor”, agregó, y reconoció que gracias a estas cosas “se dio cuenta de la gente que tiene al lado”, en referencia a sus seguidores.