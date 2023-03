Coti Romero de Gran Hermano 2022 cruzó fuerte a Ximena Capristo: "Me conocen más que a vos"

Ximena Capristo lleva una relación de casi 22 años con Gran Hermano ya que fue una de las figuras surgidas de la segunda edición del reality, y en La noche de los ex se cruzó fuerte con Coti Romero en un intercambio sin filtros.

Faltan apenas cuatro días para la gran final pero el ánimo entre los exparticipantes de las ediciones anteriores y la actual están más caldeados que nunca, y eso mismo se pudo ver este jueves mientras Robertito Funes Ugarte trataba de poner orden en el debate.

Todo comenzó cuando Ximena se quejó del intenso interrogatorio que los participantes le hicieron a Romina Uhrig el martes, y entonces Coti la interrumpió haciendo alusión a una supuesta versión que lanzó la esposa de Gustavo Conti.

COTI ROMERO Y XIMENA CAPRISTO PROTAGONIZARON UN INESPERADO CRUCE EN GRAN HERMANO 2022

“Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, le dijo la flamante pelirroja a la exvedette, que no salía de su asombro ante esa acusación.

“Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. No jugaste a nada”, lanzó Ximena, con una pimienta digna de su estadía dentro de la casa.

“Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”, cerró Coti ante la desesperación de Funes Ugarte.