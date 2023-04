Coti Romero se emocionó al mostrar los regalos que sus fans le enviaron por su cumpleaños: "No puedo con esto"

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga regresaron a Buenos Aires tras un inolvidable viaje a Cancún.

Recién llegada a su casa, la exparticipante de Gran Hermano 2022 se encontró un montón de cartas, peluches, tazas, chocolates y todo tipo de obsequios.

Es que los fans de Coti, a pesar de que ella festejó su cumple en el exterior, le hicieron llegar sus regalitos por su día especial. A la vuelta, ella se encontró con este gesto que no esperaba.

LA EMOCIÓN DE COTI ROMERO POR EL GESTO DE SUS FANS CUANDO ELLA ESTABA DE VACACIONES

Muy dulce, Coti les agradeció a sus seguidores por haberse molestado en enviarle a su casa sus obsequios.

"Los amo, no puedo con esto... Me llegan estas cositas y me hacen emocionar... Sus cartas, sus mensajes, sus mimos, todo", cerró junto a amorosos emojis, en señal de agradecimiento.