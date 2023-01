Coti y el Conejo de Gran Hermano se separaron luego de estar juntos en un hotel

Coti y el Conejo de Gran Hermano 2022 se enamoraron dentro de la casa. Y al quedar eliminados, habrían apostado a la convivencia. Sin embargo, este gran paso en su relación habría durado poco.

Según el portal de Mitre, Coti y el Conejo se habrían separado. ¿El motivo? Se habrían llevado mal durante los días que estuvieron en un hotel. Y los "choques" habrían ocasionado la ruptura.

Según trascendió, Coti y el Conejo se habrían separado. ¿El motivo? Se habrían llevado mal viviendo juntos en un hotel. G-plus

Por ahora, él estaría viviendo en un hotel que queda ubicado en Vicente López. Mientras tanto, la correntina habría dedicado instalarse en su casa familiar durante su estadía en Buenos Aires. ¿Será definitivo?

LA CONFESIÓN DE COTI EN GRAN HERMANO 2022 SOBRE SU NOVIAZGO CON EL CONEJO

Coti reconoció que el inicio de su relación con el cordobés fue por estrategia. “Cuando entré, los primeros días, el grupo que se había formado entre Martina, Juan, Holder y Nacho me hacían señas como ‘te vamos a sacar’ o varias personas me dijeron ‘mirá que vienen por vos’”, recordó.

“Lo vi a Alexis muy cerca de ese grupo y pensé ‘no me voy a meter a ese grupo para que no me voten pero, quizás, busco a alguien que esté cerca de ese grupo’. Y lo vi a Alexis’. Como un blanco más fácil”, contó, a pura honestidad.

“¿Una presa?”, la pinchó la periodista a la concursante. “Suena feo, pero… Era acercarme”, admitió.