Contundentes posteos de Ángel de Brito sobre por qué no habla de su vida privada: "No soy un narcisista"

Súper sincero, Ángel de Brito les explicó a sus seguidores de Instagram por qué no habla de su vida privada. Aunque el conductor de LAM (eltrece) informa sobre el día a día de los famosos, prefiere mantener el suyo bajo siete llaves.

"No hablo de mi vida privada porque no soy mediático ni narcisista. No hablo de todo el mundo, sino de los que hablan de su vida privada", le respondió a través de sus stories a una usuario que quiso saber por qué jamás muestra su cotidianidad pero sí la de los demás.

Cuando le preguntaron si está en pareja, volvió a contestar que sí y remarcó que se siente muy feliz. "Sí, lo conté mil veces. Repleto de amor. No lo voy a buscar en la TV ni en las redes", sumó, contundente.

Y cuando lo felicitaron por proteger su intimidad, cerró reivindicando su decisión. "No necesito prostituirla para que me hagan notas. Puedo vivir tranquilamente de mi trabajo o de otro", sentenció.