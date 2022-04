Contundente respuesta de Fede Bal cuando le preguntaron por Nazarena Vélez: "Es una mujer que ni siquiera quiero nombrarla"

En diálogo con Intrusos, Fede Bal respondió qué haría si se cruza con Nazarena Vélez, la madre de su expareja Barbie Vélez, y dejó en claro que ni siquiera quiere recordar el polémico final de su noviazgo con denuncais cruzadas, que luego fueron desestimadas por la Justicia.

“Nazarena reconoció también que estuvo mal en algunas cosas que dijo tuyas, dijo que se sacó porque cuando tocan a un hijo uno no se mide”, le comentó el cronista al actor, quien respondió contundente: “Nada para decir”.

“Si te la cruzás a ella, ¿la evitás?”, insistieron desde el programa de América, y Fede sentenció tajante: “No, la verdad es que no tengo idea, es una mujer que no quiero ni si quiera nombrarla”.

FEDE BAL HIZO UNA REFLEXIÓN TRAS HABLAR DE SU CONFLICTO CON NAZARENA Y BARBIE VÉLEZ

Fede Bal hizo una reflexión sobre su vida tras hablar de su conflicto con Nazarena y Barbie Vélez, con quien tuvo un noviazgo que terminó en escándalo y con denuncias de por medio.

“Hay momentos tristes de mi vida que los borro completamente, ni siquiera los recuerdo. Me mostras imágenes y no me reconozco, no soy esa persona, pero claramente aprendí muchísimo”, expresó a Intrusos.

Al final, Fede reflexionó: “Creo que las cosas salieron bien para todos, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y me parece que no da volver a hablar de una situación en la que sufrió tanto”.