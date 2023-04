Contundente reflexión de Romina Pereiro tras divorciarse de Jorge Rial: "Claramente, el casamiento no es para mí"

Un picante comentario de Jorge Rial en Argenzuela volvió a poner sobre la mesa su separación de Romina Pereiro, de quien se divorció a mediados de 2022.

"¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana Brey, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!", dijo el conductor, sin filtros y generando revuelo.

Más sobre este tema Yanina Latorre dio a conocer un audio que probaría el enojo de Romina Pereiro con una productora que le escribió a Jorge Rial: "Hacé tu vida"

Presente en los medios, la nutricionista fue abordada por el notero de LAM para saber cómo tomó el filoso palito de Rial. Ella lo minimizó y reflexionó sobre el casamiento.

"Nos separamos rebien y hay buena relación. Todo fue muy hablado y con respeto. No tengo nada malo para decir de él. Fue un chiste. No lo tomé mal... Yo no le gritaba", aseguró Romina ante el micrófono de Ángel de Brito.

"No me veo en pareja de nuevo... Yo me casé dos veces. Si no funciona, decís 'bueno, Romina, claramente eso no es para vos'". G-plus

Firme en su decisión de concluir el matrimonio, Pereiro agregó: "Tenemos un buen vínculo, pero es una relación cerrada".

Más sobre este tema Firme postura de Morena Rial tras revelar que está nuevamente en pareja: "Por ahora, mi papá no lo va a conocer porque ya no mezclo"

LA REFLEXIÓN DE ROMINA PEREIRO TRAS SUS DIVORCIOS

"Hago terapia hace mucho tiempo y siempre estoy analizando qué se puede aprender de todas las situaciones. No me veo en pareja de nuevo. O por lo menos por un tiempo", expuso la nutricionista.

Recordando su primer matrimonio con Gustavo Olmedo, padre de sus hijas, y con Jorge Rial, Romina Pereiro finalizó la nota con un sincericidio: "Yo me casé dos veces. Si no funciona, decís 'bueno, Romina, claramente eso no es para vos'. Convivir tampoco ayuda… Si no me funciona por algo será".