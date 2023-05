Contundente reacción de Morena Rial tras las versiones de haber provocado un incendio en un hotel: "Cuando pasó, yo no estaba"

Luego de las fuertes versiones que hablaron de un incendio en el hotel donde se alojó Morena Rial en Córdoba, donde se puso en duda su autoría en el hecho en el que debió intervenir la Policía, la joven rompió el silencio y dio su palabra.

Todo comenzó cuando Cora Debarbieri indagó a la hija de Jorge Rial en A la tarde sobre este hecho: “Me dicen que la denuncia realmente existió. En esa denuncia, está tu nombre y apellido, hablan de escándalos, discusiones, que se quejaron de otras habitaciones del hotel por disturbios y ahí te pidieron que te retires”.

Tras escucharla, Morena tomó la palabra: “Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”.

Por último, ante la pregunta sobre quién fue el responsable de este episodio, More cerró, contundente: “Qué se yo, si yo no estaba en el hotel. Está en las cámaras que yo me fui a las 5.30 de la tarde. Todos me quieren dar porque mi papá está débil, pero él se va a mejorar, ustedes no se hagan problema”.

FIRME POSTURA DE MORENA RIAL TRAS REVELAR QUE ESTÁ NUEVAMENTE EN PAREJA

En una profunda nota que Morena Rial brindó a LAM, en la que respondió todas las preguntas que le hizo el cronista, Santiago Sposato, la joven reveló los motivos por los que prefiere que su papá, Jorge, no conozca a su flamante pareja por el momento.

Así fue el ida y vuelta del notero con Morena:

Cronista: -¿Estás en pareja?

Morena: -Sí, estoy en pareja.

C: -¿Y bien?

M: -Sí, muy bien.

C: -¿Conviviendo?

M: -(Piensa) mmm, no voy a dar muchos detalles, todavía no.

C: -¿Tu papá ya lo conoce?

M: -No.

C: -¿Qué falta para que lo conozca?

M: -Por ahora, no lo va a conocer. Estamos bien. La relación es súper estable, pero ya no mezclo. Mi relación por un lado y mi papá, por otro. Ya está. En algún momento se dará, nos sentaremos a comer. Está todo bien. Mi relación con mi pareja es con mi pareja, y lo que tengo con mi papá es con mi papá.