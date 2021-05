Contundente reacción de Jimena Barón cuando le preguntaron si Del Potro es "rata": "Me enamoró de él que es súper austero"

El debut de Jujuy Jiménez en La Academia la llevó a un cara a cara directo con Jimena Barón en el que charlaron largamente sobre sus respectivos noviazgos con Juan Martín del Potro. Pero en cierto momento, la cantante hizo referencia a que de la relación “solo le quedaron dos toallones”, y por eso tuvo que salir a aclarar los tantos asegurando que el tenista no es “ratón” sino “súper austero” y que eso fue lo que enamoró de él.

En La Previa de La Academia (de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Jimena le dijo al notero que no creía que Delpo fuera “rata” sino que tiene otro estilo de vida.

“Él es austero en su vida. Si le preguntabas qué quería comprar tras ganar un torneo, te decía ‘Una caña de pescar’. Juan es así: quiere la caña. Le decías que se puede comprar un departamento, pero él quiere la caña de pescar, el termo…”, aseguró la cantante.

Asimismo, Jimena Barón explicó que ese rasgo de la personalidad de Juan Martín del Potro fue lo que la cautivó. “Eso es hermoso. A mí me enamoró de él que era súper austero, pero tacaño nunca. Eso sí, yo lo primero que me compraría sería un yate, no una caña de pescar”, concluyó.