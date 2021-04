Contundente reacción de la esposa de Cabak sobre la posibilidad de reconciliarse: "De ninguna manera me voy a arreglar con él"

La separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato tomó un giro inesperado cuando ella divulgó los nombres de algunas de las supuestas mujeres que ella cree estaría vinculadas al conductor. En Los Ángeles de la Mañana Ángel de Brito se refirió a los comentarios que hizo Chiche Gelblung sobre las posibilidades que hay de reconciliación y contó que la ex del conductor le aseguró que “de ninguna manera va a volver con alguien que la engañó constantemente”.

Este jueves, Ángel leyó algunos mensajes que recibió de Soldato en las últimas horas a raíz de los comentarios de Gelblung, compañero de Cabak en Polémica en el bar. “Gracias a todas las chicas del programa por todas las cosas que dijeron porque son tal cual como son. Así las sentí yo”, escribió Verónica en referencia a las experiencias de infidelidad que relataron las panelistas.

“De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizá fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me va a meter los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio”, agregó en otro mensaje. “Acá él tuvo todo y eligió eso. Así que, bueno, ya se me pasará la angustia pero yo me valoro y cada cosa que dicen las angelitas son exactamente lo que pasó y lo que siento”, explicó.

"De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me va a meter los cuernos" G-plus

Asimismo, Soldato explicó las causas por las cuales decidió haber pública la situación en los medios de comunicación, pese a que en estos 27 años en pareja mantuvo un perfil bajísimo. “Yo quise que se supiera para no quedarme con la angustia porque si no, él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable. Es él el que trajo toda esta basura a la familia. Me parece bien que él se saque la careta de la cara y explique qué pasó. No lo odio. No puedo odiarlo todavía y lo que más me preocupa son los chicos”, concluyó Verónica Soldato, anulando cualquier esperanza de reconciliación con Horacio Cabak.