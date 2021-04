Contundente reacción de Cinthia Fernández tras el descargo de Matías Defederico sobre la violencia de género: "Nunca más"

Matías Defederico, su exmarido y padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca. El domingo, Cinthia Fernández realizó un dramático relato de una situación de violencia que habría vivido con, su exmarido y padre de sus hijas

En diálogo con Juana Viale en Almorzando, Fernández aseguró que el exfutbolista habría agredido a una de sus niñas: “El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida”.

Tras las repercusiones de las declaraciones de Cinthia, Defederico realizó un fuerte descargo a través de Instagram : “Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas”, empezó diciendo.

"Feliz de verlo en la justicia feliz. NUNCA MÁS" G-plus

Además, aclaró que llevó el tema a la Justicia y acusó a su ex de amenazarlo: “Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales...quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

La reacción de Cinthia no se hizo esperar y al mismo tiempo que Matías posteaba la Story con su defensa, ella escribió en Twitter: “¡Qué pedazos de mierda algunas personas! Todo vuelve”.

Luego, cuando Ángel de Brito compartió el texto de Defederico, la panelista de LAM fue contundente: “Feliz de verlo en la justicia feliz. NUNCA MÁS”, expresando su deseo de verse frente a frente en la Justicia con su exmarido.