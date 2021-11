Contundente postura de Juana Viale contra quienes señalan a la China Suárez en el escándalo con Wanda Nara: "Además de ser mujer, es madre"

El escándalo surgido entre China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sobrepasó a los ciclos de espectáculos y se diseminó por toda la TV argentina, salvo por Almorzando con Mirtha Legrand, ya que Juana Viale considera no le interesa el tema por la violencia que genera.

En Implacables, la conductora explicó por qué, salvo contadas excepciones, no le dio mayor difusión al tema. “Me dijeron de invitar a personas para hablar del tema, pero a mí, honestamente, no me interesa”, le señaló al cronista Diego Bouvet.

“No creo que haya ni buenos ni malos, y no me parece lindo lo que sucede, de apuntalar a alguien”, dijo la actriz, en referencia a los cuestionamientos que llovieron sobre la actriz tras el escándalo que generaron sus mensajes y el encuentro que tuvo con Mauro Icardi.

JUANA VIALE ACLARÓ POR QUÉ NO MENCIONA NI A LA CHINA SUÁREZ NI A WANDA NARA EN SUS CICLOS

“Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de este trinomio que es el hombre. No sé si dijo que estaba separando, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia”, agregó la conductora, sobre los dichos acerca de la China, que fue novia de su hermano Nacho Viale hace una década.

“Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio… Hay un montón de temas que la frialdad de la tele a veces se olvida de todo ese entorno”, concluyó Juana Viale, que salió en defensa de la China Suárez en el escándalo con Wanda Nara.