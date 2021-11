Contundente pedido de Marcelo Polino a China Suárez, Wanda Nara e Icardi tras el escándalo: "Hay que cuidar a los chicos"

Si bien su postura fue defender a Eugenia “la China” Suárez tras el escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y Wanda Nara, Marcelo Polino no dudó en confesar que en la actualidad se encuentra distanciado de la actriz. Y a la hora de opinar del tema del momento, el periodista fue contundente con su análisis.

“Tiene que haber una calma familiar porque hay que priorizar la salud mental de los chicos. Acá hay cinco pibes y hay que cuidar a esos niños”, sentenció Polino en una nota que dio para A la tarde, en referencia a Magnolia y Amancio (los hijos que tuvo Eugenia con Benjamín Vicuña), Rufina –la pequeña de la China y Nico Cabré- y Francesca e Isabella, frutos de la relación de la empresaria con el futbolista.

En cuanto a su vínculo actual con la ex del chileno, detalló: Nunca más tuve contacto. Ya lo conté, pero lo repito. Una semana antes de que se desatara este lío estuvimos hablando. Ella me dijo ‘venite, que está re lindo Madrid’. Después pasa lo de Wanda y nunca más me atendió. Me clavó el visto y nunca más me contestó”.

“Lo mínimo que esperaba es que me dijera ‘Poli, te hablo en el 2025’. Pero nada, me clavó el visto y no supe más nada”, cerró el presentador, tajante.