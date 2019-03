La muerte de Natacha Jaitt y unas polémicas declaraciones que hizo Moria Casán en un boliche sobre la muerte de la mediática hizo que la relación de amistad entre Ángel de Brito y la diva se parta. Tras dedicarle duras frases desde Los Ángeles de la mañana a la conductora de Incorrectas, ella salió a cruzarlo vía Twitter.

“A Ulises y Antonella los podrías haber llevado vos a tu canal. Si sos tan canchera, tan viva, Moria, podrías haberla llevado a Natacha a tu programa, porque desde que puteó a Pamela David y a (Jorge) Rial nunca la llevaste”, había lanzado el periodista, haciendo que Moria le responda. “Diablillo @AngeldebritoOk te aviso que yo no tenía programa cuando ocurrió el episodio de NJ / DLT por lo tanto la saqué en la radio y como soy una persona leal no puedo llevar a un programa donde NJ denostaba con puteadas y bajezas a todos sus conductores”, empezó, diciendo.

Moria: "Si querés seguimos chapoteando y cambiamos roles. ¡Vos, taco aguja y yo, taco bajo y nos embarramos! Pero te pido un favor, cambiá tu rictus de oler mierda por esa sonrisa que aparece muy de vez en cuando". G-plus

“Tu devolución no corresponde a que en el momento que todo el mundo la atacaba a NJ vos te quedaste con la otra parte. Yo no me hago la canchera ni la viva, soy una mujer mayor que tiene sabiduría, en vez de ser educado y respetuoso con una mujer mayor, estás ejerciendo una violencia que delata tu enojo y no el mío”, arremetió la capocómica. “Si querés seguimos chapoteando y cambiamos roles. ¡Vos, taco aguja y yo, taco bajo y nos embarramos!”, lanzó, para finalizar más picante. “Pero te pido un favor, cambiá tu rictus de oler mierda por esa sonrisa que aparece muy de vez en cuando. ¡Bye, diablillo!, disparó, desde Twitter.

Ángel: "¿Violencia? ¿Yo? Ja, ja, ja. ¡No seas graciosa! ¡Intercambiamos cuando quieras! ¡Preocúpate por los rictus de tu programa! Gracias por ser fan del mío". G-plus

Casi al mismo tiempo, Ángel de Brito no se quedó en silencio y salió con todo. “¿Violencia? ¿Yo? Ja, ja, ja. ¡No seas graciosa! ¡Intercambiamos cuando quieras! Besos”, ironizó el jurado del Bailando. “No tengo dudas de lo que hice, y lo hablé con las dos protagonistas. ¡No es tu tema!”, siguió. “¡Preocúpate por los rictus de tu programa! Gracias por ser fan del mío @LosAngeles_ok”, disparó, molesto para finalizar poniendo un video de Moria echándose spray en el pelo junto a un mensaje de “fin”.

¿Habrá reconciliación? Mirá el cruce twittero de Moria Casán y Ángel de Brito.

Diablillo @AngeldebritoOk te aviso que yo no tenía programa cuando ocurrió el episodio de NJ / DLT por lo tanto la saqué en la radio y como soy una persona leal no puedo llevar a un programa donde NJ denostaba con puteadas y bajezas a todos sus conductores. (Cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 12 de marzo de 2019

Tu devolución no corresponde a que en el momento que todo el mundo la atacaba a NJ vos te quedaste con la otra parte, yo no me hago la canchera ni la viva, soy una mujer mayor que tiene sabiduría, en vez de ser educado y respetuoso con una mujer mayor (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 12 de marzo de 2019

estás ejerciendo una violencia que delata tu enojo y no el mío, si querés seguimos chapoteando y cambiamos roles, Vos taco aguja y Yo taco bajo y nos embarramos! (Cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 12 de marzo de 2019

pero te pido un favor, cambiá tu rictus de oler mierda por esa sonrisa 😀 que aparece muy de vez en cuando... bye diablillo! — Moria Casán (@Moria_Casan) 12 de marzo de 2019

Violencia? Yo? Jajajaj no seas graciosa!

Intercambiamos cuando quieras!

Besossssss https://t.co/4pbfrMHpMI — Angel (@AngeldebritoOk) 12 de marzo de 2019

No tengo dudas de lo que hice, y lo hablé con las dos protagonistas. No es tu tema! 👻 https://t.co/7K1OQpcVOg — Angel (@AngeldebritoOk) 12 de marzo de 2019