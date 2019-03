Ángel de Brito, enojado con Moria Casán tras sus polémicos chistes sobre Natacha Jaitt: "Si sos tan viva..."

El fin de semana pasado, las imágenes de Moria Casán, en un boliche, haciendo fuertes chistes de humor negro sobre Natacha Jaitt, se hicieron virales y la introdujeron en una nueva polémica.

Uno de los periodistas que compartió el video de la conductora de Incorrectas hablando de la mediática fallecida fue Ángel de Brito, generando un picante cortocircuito con su colega, que cuestionó la veracidad de su amistad con Natacha.

"Si sos tan chanchera, tan viva, podrías haberla llevado a Natacha a tu programa, porque desde que puteó a Pamela y a Rial nunca la llevaste". G-plus

Con Ulises Jaitt y Antonella Olivera, la hija de Natacha, en Los Ángeles de la Mañana, el conductor no dejó pasar los desafortunados comentarios de Moria, miró a cámara y le respondió con visible enojo.

"Ayer estaba muy enojada Moria Casán por un video que subí a mi cuenta de Twitter, en donde se la mostraba en un evento haciendo un chiste, para mí desubicado en este momento, sobre Natacha Jaitt. Si bien es un chiste que ella hace habitualmente en sus monólogos, me parece que no era el momento", comenzó diciendo Ángel, sumamente serio.

Luego, en el mismo tono, prosiguió: "Yo lo que hice fue subir un video que tenía un periodista cordobés de Moria haciendo este chiste. Tras esto y más allá de sus apreciaciones personales, yo le sigo manteniendo el mismo respeto y cariño de siempre, pero digo que está equivocada en un montón de cosas. Ella planteaba por qué no vino Natacha al programa en vida, que me hago el amigo. Acá Ulises y Antonella saben que soy amigo. ¿A ustedes les consta? No sé qué te pasa, tampoco quiero hacer una guerra personal ni involucrar a los chicos”.

Ante su visible malestar, De Brito concluyó, punzante: "Y una cosa más, (a Ulises y Antonella) los podrías haber llevado vos a tu canal. Si sos tan chanchera, tan viva, Moria, podrías haberla llevado a Natacha a tu programa, porque desde que puteó a Pamela David y a (Jorge) Rial nunca la llevaste”.