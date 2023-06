Se conoció dónde podría vivir L-Gante tras su liberación: "Un destino posible es la casa de Tamara Báez para estar con su hija"

Si bien ya lleva varios días detenido en la DDI de Quilmes después de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, L-Gante podría estar cerca de quedar en libertad. Y uno de los destinados que baraja para quedarse por un tiempo, es la casa de su ex Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña, Jamaica.

Así lo dieron a conocer en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, después de hablar de la inminente excarcelación de L-Gante.

“¿Dónde va a ir Elián Valenzuela? Me están por pasar la información. Pero, según me dicen, no va a ser su casa, Va a ser un nuevo destino”, comenzó diciendo el panelista, Diego Estevez.

Y cerró: “Una opción es que vaya a la casa de Tamara Báez para estar con su hija. La Justicia le va a pedir a Elián un domicilio para que se radique allí”.

CÓMO SON LOS DÍAS DE L-GANTE A CASI TRES SEMANAS DE QUEDAR DETENIDO

A casi tres semanas de que L-Gante quedara detenido en la DDI de Quilmes después de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, Estefi Berardi dio detalles de cómo continúa el cantante en la cárcel.

“Novedades de L-Gante desde la cárcel. Está tranquilo y de buen humor. Es mentira que llora (sí se emocionó para el Día del padre). Se alimenta bien y engordó 8 kilos. También me desmienten que la mamá se descompensó o se sintió mal. Ella está en un hotel súper bien y atenta a los avances de la causa”, comenzó diciendo la expanelista de LAM desde su cuenta personal de Twitter.

“L-Gante pidió un cuaderno (tenía que ser sin espirales) y escribió más de 80 canciones. Tiene tele y ve todo. Él sigue en la postura de que no piensa pagar para salir ni le van a sacar un peso. Hoy tuvo una charla con el juez que habría sido muy buena”, agregó.

Y cerró: “ La posibilidad está , el problema es que la defensa y la fiscalía van a apelar. Mientras se resuelva, seguiría detenido. En general tardan 45 días en decidir, pero por la presión mediática puede que sean 20”.