Conmovedora reacción de Martín Salwe cuando le confirmaron que será el locutor de ShowMatch tras la partida de Marcela Feudale

Después de 27 años trabajando como locutora en ShowMatch, Marcela Feudale confirmó que este año no formará parte. Entonces, la producción convocó al locutor Martín Salwe para que la reemplazara y su reacción fue tan tierna como conmovedora.

"Me emocionó cuando me llamaron, me lo confirmaron más que nada... Literalmente me puse a llorar. Después las fichas fueron cayendo, pero la primera reacción que tuve fue llanto”, expresó el joven, que ya fue locutor en Cantando 2020, con Marcela Coronel en Mientras tanto (lunes a viernes de 14 a 18 hs. por Mucha Radio, FM 89.5).

Entonces, contó cómo fue el proceso que desembocó en que le propusieran reemplazar a Marcela: "Primero estaba la posibilidad de que no esté Marcela, no sé bien los motivos. Y de la posibilidad a la confirmación pasaron dos semanas, que fueron pura ansiedad. Y después me llamó Chato Prada y me lo confirmó. Y creo que después me llegó un audio de Guille Hoppe, el hermano de Fede”.

Antes de despedirse, reveló cómo será su rol en el programa. "Me pidieron acompañar, escuchar a Marcelo, reírse, porque el laburo principal es ser reidores de todo lo que suceda. Además, el viernes haré algo de humor”, cerró haciendo hincapié en que no sabe si en algún momento Marcela regresará al certamen como locutora.