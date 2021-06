La conmovedora historia del Pollo Álvarez al hablar de su significativo primer tatuaje: "Yo los odiaba y me lo hice por una promesa"

Luego de presentar un informe con el repaso de la carrera de Joaquín “el Pollo” Álvarez, Pampita reparó en los diseños que su invitado se plasmó en la piel y el conmovió a todos al contar el origen de sus tattoos.

“Acá tengo tatuado Victoria que es mi hermana menor, somos cinco en total. Y me lo hice por una promesa. Yo odiaba los tatuajes y una vez quise hacer algo importante entonces dije que si lo que quería sucede, me iba a tatuar”, comenzó diciendo el Pollo en Pampita Online, señalándose su brazo.

“Mi hermana tenía que salir de algo feo. Ella es discapacitada pero era por algo puntual y si salía de eso dije que me iba a tatuar. Yo los odiaba pero fui y me tatué. Y después, un día dije ‘me quiero tatuar la palabra familia’, y me lo hice”, agregó.

Y cerró, contento por el resultado final: “Después me di cuenta que es más lo que uno tiene que demostrar y hacer, que tatuarse. Pero es lindo, me gusta y estoy muy conforme con mis tatuajes”.