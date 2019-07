La conmovedora foto de Fede Bal junto a su papá Santiago desde terapia intensiva

Santiago Bal (83) atraviesa su cuarta internación en un mes y su salud genera preocupación. Carmen Barbieri (64), su exmujer, explicó a Intrusos la difícil situación que atraviesa el actor, quien se encuentra en terapia intensiva.

“Desde los 39 años que viene pasándola mal, con 18 operaciones de cáncer. Es un día a día. Tiene de todo pero ninguna enfermedad es terminal. Ahora tiene una epoc, tiene un broncoespamo que podría llegar a ser una neumonía, tuvo infección urinaria. Además tuvo una infección celulítica, hace trombosis por cualquier lado. Pero no tiene un cáncer fatal como tuvo en otras épocas. No tiene dolor, quiere irse de ahí. Yo le pido a Dios que le dé fuerzas para salir y que no me baje los brazos. Tiene 83 años, pero tiene el cuerpo arruinado como si tuviera 150 años por tantas enfermedades que tuvo”, aseguró Carmen.

Desde Instagram, Federico Bal (29) compartió una conmovedora imagen en la que se lo ve sosteniendo la mano de su papá en terapia.

El joven eligió el silencio en este duro momento pero sí se lo vio emocionado hasta las lágrimas en el Súper Bailando cuando Marcelo Polino le dedicó unas palabras a Santiago: “Este lugar siempre me sanó en los momentos más duros. Se lo dedico a papá que seguro está muy bien cuidado, pero está pasando un momento muy difícil. Se valora mucho lo que decís. Muchas gracias”, había dicho en el ciclo de Marcelo Tinelli.

¡Fuerzas para Santiago y su familia!