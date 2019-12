La conmovedora devolución de Flor Peña que hizo quebrar en llanto a La Princesita: "Te vimos crecer y creer en vos"

En medio de la adrenalina, los nervios y el deseo de dejar todo en la pista para consagrarse campeona del Súper Bailando, Karina La Princesita conmovió a todos con un homenaje que emocionó hasta las lágrimas.

La participante y su equipo prepararon una impactante coreografía inspirada en el empoderamiento de la mujer y no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar la inspiradora devolución de Flor Peña.

"Karina, fue hermoso todo lo que pasó con vos en este certamen porque creo que no en vano llegaste a ser este homenaje tan sentido y con tu mamá y tu hija", comenzó diciendo la jurado.

"Entiendo que tu paso por el Bailando, y te lo hemos dicho todos y te lo vuelvo a decir, va más allá de que ganes o no ganes, de que bailes bien o bailes mal. Trajiste tu ser, pudiste abrirte, transmitir un mensaje de empoderamiento desde el primer día. Te vimos crecer, te vimos creer en vos, vimos como tu madre y tu hija te acompañaron cada noche y cómo les estás dando a todos los que están del otro lado en su casa la posibilidad de creer que no podemos naturalizar más cosas de esas características. No hay que naturalizar el bullying. Hoy las mujeres podemos decir 'basta'", agregó.

Por otro lado, la actriz recalcó las medidas que deberían tomarse para tratar esta problemática: "Necesitamos políticas que nos ayuden a que las mujeres no mueran todos los días. Pero más allá de eso, que podamos ser felices. No queremos nada más que eso, que nos dejen ser".

"Yo te agradezco, Karina. Sé que te vas a ir del Bailando mucho mejor mujer de lo que entraste. Y me encanta ver a tu madre derramar lágrimas porque seguramente debe haber sufrido mucho, pero ve en voz esa sanación que, por ahí, esa generación no tuvo. Te agradezco a vos y a todas este mensaje tan sentido. La verdad que fue hermoso tenerte todo este tiempo. Estamos todos muy conmovidos, pero fue hermoso. Gracias", cerró Florencia, visiblemente movilizada, por la performance de la artista.