La noticia conmocionó al mundo del espectáculo. El martes 30 de abril, tras una semana internada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, murió la reconocida actriz Silvina Bosco. La artista tenía 52 años, era madre de una hija adolescente y luchaba valientemente en silencio contra un cáncer.

Hasta el 3 de marzo, Bosco integró el elenco de Madre Coraje, la obra teatral de José María Muscari, en la que fue reemplazada por Rita Terranova. Su última participación en televisión había sido en la exitosa ficción El Marginal 2, en la que interpretaba a una profesora en el penal de San Onofre.

Veintiseis días antes de morir, Silvina había publicado un conmovedor mensaje en su cuenta personal de Instagram. “La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo LA VIDA ES BELLA", reza la imagen compartida.

En el posteo se observa aen sus papeles de Guido y Giosué Orefice en el famoso filme italiaño, que narra la vida de un prisionero y su hijo en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La Asociación Argentina de Actores informó que el velatorio de Silvina Bosco será el miércoles 1° de mayo de 18 a 22 y el jueves 2, de 8 a 12, en la sala Zuccotti Hermanos, ubicada en avenida Córdoba 5080. Luego sus restos serán enterrados en el Panteón de Actores perteneciente al Cementerio de la Chacarita.

Nuestras condolencias a sus seres queridos.

