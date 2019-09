La confesión de Ailén Bechara tras quebrar en llanto el ShowMatch por una frase de Pachano: "Tocaron algo que estoy tratando hoy en terapia"

Fueron varias (y más que contundentes) las críticas que recibió Ailén Bechara en el cha cha pop que presentó junto a Jitsu Díaz -su flamante partenaire tras la renuncia de Cae- en el Súper Bailando. Sin embargo, la devolución que logró tocar su fibra más sensible fue la de Aníbal Pachano.

"Considero que la coreografía fue fuera de música. Pero más allá de eso, sos una figura del medio, o por lo menos un intento de figura del medio, y estaría bueno que te prepares, porque sos una piba joven, bonita, que tenés un lomazo y estaría bueno que tomes más clases de las que tenés que tomar. Pero te lo digo de corazón", había expresado el artista.

"Tal vez tocaron algo que estoy tratando hoy en terapia. Son temas en los que uno no está seguro. Por ahí no estoy encontrando cosas, te dicen una frase que capaz a otro no le afecta pero a mí me dolió. Es algo más personal, por ahí no encuentro el rumbo". G-plus

Al escucharlo, Bechara no pudo evitar quebrar en llanto: "Gracias a Dios la producción me sigue llamando para estar acá y, ¿qué querés que haga?, ¿qué diga que no? . '¿Intento de figura?', yo no me la doy de figura de nada", argumentó con lágrimas en los ojos.

Un día después, Bechara y Pachano volvieron a encontrarse en Hay que ver y volvieron a tocar el tema: "¿Por qué te toca tanto el tema de ser figura? ¿Por qué te duele tanto esa frase, qué te está pasando con eso?", fue la pregunta que Denise Dumas le hizo a la invitada del día.

"Tal vez tocaron algo que estoy tratando hoy en terapia. Son temas en los que uno no está seguro, cada uno con su mambo. Y por ahí no estoy encontrando cosas, te dicen una frase que capaz a otro no le afecta pero a mí me dolió. Es algo más personal, por ahí no encuentro el rumbo", reveló Ailén, desde un móvil.

"Me siento muy culpable a veces cuando no estoy tanto con Fran (su hijo de 3 meses, fruto de su relación con Agustín Jiménez). Esto de que no estoy todo el día en casa es una realidad". G-plus

Fue entonces que Aníbal, que se encontraba en el piso, intervino: "A mí lo que me parece es que sos una mamá joven, que tiene un niño al que le tiene que dedicar mucho tiempo y tal vez esto (el Súper Bailando) te saca ese tiempo para dedicarlo en la crianza de tu hijo. Eso por un lado, más allá de que te puedas encontrar, o no, en la profesión… que también nos pasa a todos. A mí también me pasa de pensar si tengo que ganas hoy de subirme o bajarme del escenario, y eso provoca una tristeza o una angustia. Pero hay que resolverlo y no ponerlo en situaciones que no corresponden, o en los otros".

"No, pero esto fue una circunstancia. Lloré con eso, punto. ¿Si estoy bien con mi pareja (Agustín Jiménez, con quien tiene a su hijo Francisco, de 3 meses)? Sí, me está bancando a morir. Por ahí es un poco lo que dice Aníbal, me siento muy culpable a veces cuando no estoy tanto con Fran. Esto de que no estoy todo el día en casa es una realidad y sé que le pasa a todos", cerró la participante.