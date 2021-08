El comentario sin filtros de Yanina Latorre a Pampita tras su regreso a La Academia: "Viniste muy hormonada"

El regreso de Pampita a La Academia, a doce días de haberse convertido en madre de Ana, fue de una forma filosa a los ojos de Yanina Latorre. De hecho, fue Ángel de Brito quien en plena entrevista para Los Ángeles de la Mañana fue elocuente respecto de la actitud de la jurado de ShowMatch: “Dije que ibas a volver malísima y ayer lo demostraste”.

Entre risas, la conductora de Pampita Online admitió de movida: “Me parece que los puntajes van a estar entre cero y cinco, va a haber muchos ceros y unos en este caño, vamos a ver”.

Picante, luego subió la apuesta: “Para mí los profesionales se tienen que eliminar entre ellos. Todos los que pidieron reemplazos tienen que estar sentenciados y que alguno de ellos se vaya. Si están lastimados, si no pueden bailar, o tuvieron otras cosas personales y no se animaron a hacer el caño… Todos tienen que caer en la misma bolsa y entre ellos que se vaya uno. No al que le salió el caño más o menos mal.Los titulares, bailen como bailen, para mí no tienen que estar sentenciados”.

Entonces, Yanina Latorre disparó: “Para mí Flor Vigna y Facu Mazzei la rompieron y vos los mataste con el cinco. ¿Qué Hernán Piquín también le puso un cinco? Pero empezaste fuerte”. Y remató: “¿Viniste así porque estás muy hormonada? A mí me dio pánico”.

A carcajada limpia, Pampita descartó haber cambiado tras dar a luz a su beba: “Todavía estoy bien. Por eso digo que van a salir muchos ceros, unos. En este ritmo un seis o siete es excelente”.

Implacable con Pampita, Yanina Latorre sentenció: “Antes de parir venía más amorosa. Pero amo la maldad de Carolina”.