El comentario sin filtros de Cinthia Fernández al ver a Martín Baclini en ShowMatch: "No tiene la misma cara"

Los dos años noviazgo, y los otros dos que llevan separados pero como amigos cercanos, le permiten a Cinthia Fernández (32) hablar sin reparos sobre Martín Baclini (38). Y siempre categórica para criticar o elogiar al empresario, en esta ocasión la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue súper irónica con el empresario.

Es que el empresario cayó en una de las primeras cámaras ocultas de ShowMatch del año, en las que José María Listorti y Pedro Alfonso le tomaron el pelo en Bariloche. "No le quise decir nada, pero yo decía, ¿a vos te van a llamar para grabar la apertura? Por dentro pensé. Yo dije para mí es una cámara oculta, pero no sabía en ese momento qué iba a haber. Me reí de él".

Ahí, Maite Peñoñori comentó con acidez el aspecto del rostro de Martín: "Está muy estirado igual. Muy inexpresivo". Ese fue el pie para que Cinthia fuera letal con su expareja por la aplicación de botox y lo tildó de "botoxclini": "No tiene la misma cara de cuando empezamos a salir".

G-plus

Para rematar, Cinthia Fernández fulminó a Martín Baclini: "Para mí se puso mucho ya acá en la frente ya no tiene (expresividad), tiene una pista de aterrizaje".