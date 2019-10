El comentario sin filtro que Mora Godoy le hizo a Ailén Bechara tras perder con ella en el Súper Bailando

La última eliminación del Súper Bailando, que se llevó a Mora Godoy del certamen, sigue trayendo cola. Después de que la tanguera manifestó su enojo por quedarse afuera, Ailén Bechara reveló la punzante frase que le dijo la bailarina unos minutos después de ser salvada por el jurado.

“Mora Godoy está enojadísima porque no la salvaron a ella que es una bailarina profesional y te salvaron a vos. Está enojada. Un día te la cruzás y yo te digo que cruces de vereda”, pinchó Marcelo a la exazafata de Guido Kaczka. “Ya me la crucé después de que me salvaron y pobre… Tengo la mejor con ella y ella conmigo, pero me dijo ‘un amigo me escribió y me puso ¿Ailén Bechara bailó mejor que vos?’”, confesó, entre risas.

“No estaba muy contenta, pero yo no tengo la culpa de que me hayan salvado. Es un reality, no todos son bailarines, si no iríamos al teléfono los no bailarines”, recordó Ailén Bechara.

¿Saldrá a responderle Mora Godoy?