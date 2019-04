La presencia de Analía Franchín en el piso de Intrusos levantó polvareda. Mientras esperaba su turno para ser entrevistada por Rial y su equipo, la periodista se sumó al debate sobre la exposición que hace Marley de su hijo, e hizo una comparación entre cómo la gente ve la relación del conductor con Mirko y la de Luciana Salazar con Matilda... ¡que desató la furia de la modelo!

Mientras debatían si el público era más implacable con Luciana que con Marley a la hora de opinar sobre sus roles como padres, Franchín lanzó un picante análisis: "Yo sé cuál es la diferencia. Que a Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones. Igual a mí se me va la lengua", advirtió.

"Creo que la gente ve en Mirko y Marley una cosa muy simbiótica y especial, que inclusive a mí me pasa, que te los quedás mirando. A ver, hubo un momento en un posteo de Luciana de cuando habían ido a hacer las fotos de una revista, y cuando volvió con Matilda a la casa, ella le dice 'tchs, tchs, vení'", agregó, imitando el sonido como cuando se llama a un perro.

Y continuó: "Eso a la gente no le gusta. Capaz... pobre, le salió así. No me cabe duda que Luli debe estar dedicada a su hija. Pero la gente ve otra cosa. Creo que lo que no se le perdona a ella es que podría haber sido madre natural y Marley nunca hubiese podido. En eso se la castiga".

Luciana Salazar: "Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. Ni respeto por la familia en común que tenemos tenés. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura, no te lo voy a permitir". G-plus

Además, la invitada recordó las polémicas repercusiones que despertó una foto de Matilda en las redes: "Me acuerdo que se había armado todo un debate con una foto de ella por las raíces, se veían más oscuras que el pelo de la niña".

Al leer estas declaraciones, Luli enfureció y salió a cruzar a Franchín por Twitter: "Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. Ni respeto por la familia en común que tenemos tenés. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir", le espetó.

Franchín: "Sabés que puteaste al pedo y amenazando, fiel a tu estilo. La próxima que te destrocen por bol... Saludos". G-plus

Franchín se sorprendió con los mensajes de Salazar: "¡Eeeh, qué te pasa! ¿Estás repitiendo como loro o qué?", le contestó. Luego explicó: "Dije lo que le ponían (a Luciana) en los comentarios". Y luego citó mensajes de televidentes que aclaraban que no lo dijo criticando a Luciana, y escribió: "Mirá @lulipop07, metete la lengua en el cu... antes de putear".

"A mí ese comentario tuyo me pareció horrible, no me siento para nada defendida, si eso para vos es defender, prefiero que no lo hagas más", le devolvió Salazar. Y Franchín le contestó: "La querés arreglar porque sabés que puteaste al pedo y amenazando, fiel a tu estilo. La próxima que te destrocen por boluda. Saludos". Pero Luciana siguió indignada: "No es la primera vez que lo hacés, por eso mi enojo. Ya una vez te lo dije por privado. Siempre ponés en duda la felicidad de mi hija. ¡¡¡No lo voy a permitir más!!!", le dijo. Y Analía le respondió: "(A tu hija) le deseé lo mismo de felicidad que belleza. Porque es soñada. Lo que pasa es que estás enferma, sos muy enroscada, siempre querés ver cosas oscuras".

Salazar: "No es la primera vez que lo hacés, por eso mi enojo. Ya una vez te lo dije por privado. Siempre ponés en duda la felicidad de mi hija. ¡¡¡No lo voy a permitir más!!!". G-plus

Muy molesta, Luli siguió: "Nada bueno puede salir de alguien que me viene tirando miércoles desde ya hace un tiempo. Como cuando tuviste el tupé de desinformar de que yo no tenía a mi hija en mi vientre porque tenía problemas alimenticios. Ya vengo acumulando. Pero mi limite es Matilda". Y ya cerca de la medianoche, agregó: "La que me destroza sos vos con tus comentarios de estos últimos tiempos. Por suerte los archivos me avalan. Pasaste de ser una persona que me tiraba buena onda, a de un dia para el otro empezar a agredirme y tirar comentarios maliciosos y sin consultármelos como lo hacías antes".

