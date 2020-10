Claudia Fontán rompió en llanto al relatar sus días con coronavirus: "Pensaba mucho en mi hija y en si me tenía que ir"

Luego de superar el positivo de coronavirus que tuvo hace un mes, Claudia Fontán reapareció en PH Podemos hablar donde abrió su corazón sobre los días que pasó con la incertidumbre de la enfermedad y su maternidad de Antonia, su hija de 15 años.

“Me quedé toda sensible de esos veinte días que estuve en mi casa con el Covid-19. Todo me hace llorar, no sé si a vos te pasó cuando estuviste pasando por ese periodo. Cuando ves el positivo uno siente que ve al infierno tan temido”, empezó contando la actriz a Andy Kusnetzoff.

“Una piensa en una situación tan extrema como ‘cuándo va a ser el día en que no pueda respirar y me tengan que internar’. Pensaba mucho en mi hija de 15 años. Vivo sola con ella y decía ‘puta, ¿qué hago si yo me tengo que ir?’. Entonces se empezó a armar una cadena solidaria de mis amigas y la gente que te puede ver porque los más grandes no pueden. Me sentí tan contenida y tan bendecida por el amor de la gente”, señaló, llorando.

“Cuando me pasó eso me sentí bien y al otro día ya no tenía más fiebre. Empecé a sanar, a estar bien y a confiar en que todo iba a pasar. Antonia ya me lleva una cabeza, va a saber qué hacer en la casa si yo me llego a enfermar más. Uno tiene la sensación de que los hijos son siempre bebés y que no van a poder. Uno necesita que los hijos nos necesiten. Uno ahí se da cuenta de la vulnerabilidad”, cerró Claudia Fontán, a flor de piel.