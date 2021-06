Claudia Fontán quebró en llanto en plena nota con Intrusos por el escándalo de MasterChef: "Soy muy de llorar"

Esta semana la grave falta que cometió Claudia Fontán en MasterChef Celebrity 2 captó la atención de portales y ciclos de TV a raíz de la manera en la que la producción del reality mostró el accionar de la actriz. En una entrevista con Intrusos, la participante quebró en llanto al recordar cómo vivió el momento en el que se la expuso de esa manera en pantalla y la repercusión que generó.

En diálogo con el ciclo de América, la actriz aseguró que al momento de hacerle probar su Tarta Banoffee, “estaba convencida que no había puesto (comida) del piso”. “Yo lo único que sé es que sigo cocinando, que le pongo la mejor y que trato de defenderme cocinando, que es lo que yo fui a hacer ahí adentro”, agregó.

Fontán contó que lo que le ocurrió dentro de MasterChef es algo “que está dentro del programa”. “Es un juego dentro del cual te podés equivocar. Yo trabajé con muchos cocineros que son amigos míos y que pueden contarles que soy muy prolija. Soy intachable en eso, pero acá te pueden pasar estas cosas”, aseguró.

Paula Varela le consultó entonces sobre cómo se sintió al ver cómo había quedado la edición final del programa y la actriz reconoció que la afectó. “Me puse a llorar porque yo soy muy de llorar, Paula. Ya me conocés. Y (mi hija) Antonia me decía ‘No te preocupes, má. No pasa nada’ y sonreía, pero a mí no me causó nada de gracia”, dijo Claudia Fontán, que instantes después quebró en llanto al mismo tiempo que agradecía “la buena onda” del panel.