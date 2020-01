Cinthia Fernández, tras ser cuestionada: "La persona que me devolvió la plata no quiere que suba su foto"

A pocas horas de que Cinthia Fernández hiciera un pedido desesperado tras perder su billetera con todos sus ahorros en dólares en el carrito de un supermercado, la panelista de Los Ángeles de la Mañana compartió en las redes la feliz noticia. "Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Fue una familia hermosa", fueron algunas de las frases que Cinthia expresó, visiblemente emocionada.

Sin embargo, tras subir estos posteos, muchos usuarios (y algunos famosos) pusieron en duda lo sucedido y hasta cuestionaron a la mamá de Charis, Bella y Francesca -frutos de su relación con Matías Defederico- por no compartir en su muro una foto con Ingrid, la encargada de regresarle sus pertenencias.

"Para los pelot… que me preguntan por qué no subo la foto con Ingrid es porque no quiere ella. Así que no puedo obligar a nadie, los chats fueron mostrados a los periodistas, así que no tengo nada que decir. Les mando un beso a la manga de idiot… que no tienen vida". G-plus

Cansada de los reproches, Cinthia rompió el silencio con unas publicaciones que publicó en Instagram Stories: "Para los pelot… que me preguntan por qué no subo la foto con Ingrid, es porque ella no quiere. Así que no puedo obligar a nadie, los chats fueron mostrados a los periodistas, así que no tengo nada que decir. Les mando un beso a la manga de idiot… que no tienen vida. Y si me creen, besito; y si no me creen, otro besito. Nada, pobrecitos", lanzó, enojada.

Luego, mostró una imagen con los obsequios que le llevó a la familia de la mujer que le devolvió sus pertenencias: "En la siguiente historia, les voy a mostrar que hoy sí me encargué de llevarles regalos a los hijos de Ingrid, porque era lo menos que podía hacer. Pero no puedo subir una foto de una persona que no quiere. ¿Estamos? Besos", enfatizó.

Más sobre este tema Picantísimos tweets de Yanina Latorre mientras Cinthia Fernández hacía su descargo en LAM

Por último, Cinthia capturó un fragmento de la que sería su charla con Ingrid, en la que ella le expresa sus deseos de no hacerse conocida. "Que descansen, no me rompan más gente sin vida”, dice en el posteo que reza el siguiente ida y vuelta:

Cinthia:- Me pidieron si podías salir en mi programa por teléfono.

Ingrid: ¡Dale Cinthia, mil gracias! No, disculpá, pero prefiero que esto quede entre nosotros. ¡Suerte con todo! ¡Besos!

C: -Gracias, hermosa. ¡No hay problema, yo te consulto por respeto!

Foto: Captura de Instagram Stories.