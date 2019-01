El terror para muchas famosas está representado por hacer una entrada triunfal en un evento y darse cuenta de que otra invitada está usando su mismo look. Esto pasó con Nicole Neumman y Cinthia Fernández, que asistieron a distintas fiestas en Punta del Este llevando el mismo vestido plateado. Cinthia, nueva panelista de Los Ángeles de la Mañana, contó el desaire que le hizo la modelo y reveló que tuvo el mismo conflicto con la China Suárez.

“La fiesta de Gente fue el 28 y el dress code era metalizado. Es difícil porque uno no tiene un vestido metalizado, no lo llevás en la valija. Fui a una casa muy conocida de allá, después del evento fuimos a comer y me la encuentro a metros, quedamos cara a cara. Era imposible no saludarnos”, arrancó contando, en el ciclo de Ángel de Brito.

Parece que Nicole no tomó nada bien la coincidencia. “Me miró y me corrió la cara. Yo dije ‘¡ma sí!’. Yo estaba en el restaurante y estaba toda plateada, parecía una bola de boliche. Ella estaba también de plateado y era inevitable no vernos”, relató, para terminar contando que eso le generó un roce con quienes le cedieron la prenda. “Me pidieron que borre del posteo el nombre de la diseñadora. Me dijeron ‘tenemos problemas’. Después caí que lo había usado ella y con razón me corrió la cara”, contó.

Connie Ansaldi, invitada al programa, opinó que el conflicto había sido de la marca que les cedió los vestidos, por no llevar un registro de quién se viste con qué prenda, pero Cinthia no estuvo de acuerdo. “Para mí es un problema psicológico. Es un problema de seguridad, para mi se tiene que tratar”, lanzó, picantísima, al tiempo que le recordaban que ella había usado el mismo vestido que la China Suárez. “Es la segunda vez que me pasa. Son chicas muy inseguras, todo bien”, chicaneó.

“La China le mandó un mensaje terrible a la marca y los bloqueó. Es un vestido que yo pedí. Es de una marca española que ella también copia porque es la número uno en copiar”, lanzó, sin filtro. “Además, personas con problemas oculares me dijeron ‘estás parecida a Pampita’. Lo peor que podían decir”, comentó, filosa. “Este medio es chico y las marcas nos visten a todas”, sentenció.

El conductor fue más allá y quiso saber si el origen del malestar de la modelo y la actriz estaba en sus perfiles: “Con todo el cariño del mundo. ¿No les darás grasa a Nicole y a la China que no quieren que lleves el mismo vestido?”,indagó, picante. “Lo lamento, gordi. Tipo nah”, fue la irónica respuesta de la ex Bailando 2018. “Si sos tan top compralo y no te lo usa nadie”, terminó lanzando Cinthia Fernández, contundente.