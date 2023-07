Cinthia Fernández revolucionó las redes al compartir los audios de su hija: "Hermosamente toxic"

Cinthia Fernández, siempre compinche con sus seguidores de Instagram, compartió un divertido audio que deja en evidencia que Francesca, una de sus tres hijas con Matías Defederico, es muy celosa de ella.

"Escuchen a mi hija Fran, impedirles los audios de cuando me fui a dormir al hotel... Me fui menos de 24 horas, ¿entienden? Hermosamente toxic", expresó, entre risas, antes de dar a conocer el audio.

"Franchu, mi amor, ¿cómo está mi ángel?, ¿cómo anda mi vida? No te llamo porque en casa no hay señal... Te amo y te extraño siempre, contame cómo la estás pasando", se la escucha decir a Cinthia en el primer audio que le mandó a su hija, antes de que la pequeña le respondiera mediante un fuerte reclamo.

LA PECULIAR RESPUESTA DE FRANCESCA, LA HIJA DE CINTHIA FERNÁNDEZ

Divertida, Cinthia dio a conocer el tremendo audio que recibió de parte de su hija, que no le gustó que su mamá se fuera de su casa por un día.

"Yo también te amo, no importa si no tenés señal, te amo y te extraño mucho, la estoy pasando lindo, me están cuidando, Agus y vos son las mejores del mundo", le contesta la nena.

"Ay, petiza, ¿se puede ser tan linda? Tan preciosa, tan buenita y maravillosa. Te amo, morocha", le responde Cinthia, orgullosa.

"Hola mami, te estoy extrañando mucho, cuando llegues a casa, vas a tener dos sorpresas. Pero, ¿te falta mucho para llegar?", cierra la nena, reprochándole, luego de hacer hincapié en que Cinthia tiene "mucha suerte" de ser su mamá, porque ella es una hija "única e irrepetible". ¡Corta la bocha!