Cinthia Fernández reveló el pedido de su hija por las burlas que recibe: "Que Martín vaya a hablar al colegio"

Cinthia Fernández reveló el problema de salud que atraviesa su hija menor, Francesca, de cuatro años. “Es bajita y la viven gastando. Son tremendos los nenes. Ella tiene un problema de crecimiento y la tengo que hacer tratar. Fran en noviembre cumple cinco”, comenzó en Los Ángeles de la Mañana.

“Es un procedimiento bastante doloroso y no estoy preparada psicológicamente, lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida porque es bastante doloroso”, agregó y contó que se está tratando con el médico que atendió a Lionel Messi.

"El otro día me dijo ‘mamá, a mí mis amigos no me quieren porque yo soy chiquita. Decile a Martín que vaya a hablar al colegio". G-plus

Luego, la bailarina contó el conmovedor pedido que le hizo por las burlas que recibe. “El otro día me dijo ‘mamá, a mí mis amigos no me quieren porque yo soy chiquita. Decile a Martín (Baclini) que vaya a hablar al colegio’. ¡Mirá lo que me dijo una nena de cinco años! Le mandé un audio a Martín porque no lo podía creer. Martín se puso loco, me dijo ‘vamos a hablar al colegio’”, relató Cinthia.

“No sé bien el trasfondo, a veces me dice que es porque es chiquita y ella es una nena muy sociable. Y yo la veo y tiene mil amigos. Hablé con las maestras y me dicen que se desenvuelve súper bien. Pero hay chicos que evidentemente le dicen que es chiquita. Los pibes son tremendos y yo no sé lo que puede pasar en secundario. Estoy siendo sincera. He visto chicos que se burlan. Lo he visto cuando vienen a mi casa”, completó Fernández.