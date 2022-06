Cinthia Fernández recordó sin filtros su matrimonio con Matías Defederico: "Él vivía enfiestado"

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico lleva ya cinco años, con algunas treguas en el medio, en los que ambos se lanzan con artillería pesada desde los medios y ahora ella recordó cómo era vivir con él en una nota que le brindó a Intrusos.

En el marco de las fuertes declaraciones que su exsuegra, Analía Frascino, hizo respecto a ella, Cinthia salió con los tacones de punta contra ella. “Una vez me dijo que me iba a mandar un forense porque decía que me había hecho un aborto”, dijo la panelista de Momento D.

“¡Esa mujer está muy mal de la cabeza! Yo una sola vez tomé pastillas para dormir porque no daba más del estrés. Porque del otro lado esta persona, que vivía enfiestado, (…) y yo lamentablemente me había enamorado”, reveló, en referencia a Marías Defederico.

CINTHIA FERNÁNDEZ EXPLOTÓ CONTRA MATÍAS DEFEDERICO EN EL MEDIO DE LA PELEA MEDIÁTICA CONTRA SU EXSUEGRA

“Me hacía sentir culpable. Me manipulaba, me decía put.., trol… Yo estaba trabajando en Villa Carlos Paz haciendo temporada y me decía ‘¿qué hacés trabajando ahí? Una mujer está con su macho’. Eso es lo que era Matías Defederico”, agregó Cinthia.

En referencia a Frascino, Cinthia reveló que la mujer la llamaba a la madrugada para pedirle dinero. “Me llamaba a las dos, tres de la mañana y me pedía plata. Me decía ‘por favor, estoy embarazada (…). No le digas nada a mi hijo, necesito abortar’”, recordó la modelo.

“Dos veces me pidió plata para un aborto y se la di. Nueve mil pesos le di por cada aborto. Igual, le daba todo el tiempo plata, pero de salir a trabajar nunca. Dice que ahora trabaja y me parece bien porque se le terminó la expendedora de billetes”, cerró Cinthia Fernández.