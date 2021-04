Cinthia Fernández reaccionó con todo por el enojo de Nicole Neumann por contar la operación de su hija: "¡Qué patética!"

Una información que dio Cinthia Fernández en Los Ángeles de la mañana hizo que Nicole Neumann estalle con todo contra la “angelita” y con Mica Viciconte. "Qué horror tener una 'amiga' para contar las intimidades de tus hijas o hijas de tu pareja en TV", lanzó, picantísima en Primicias Ya y ahora la panelista recogió el guante.

“¡Qué patética! Es tan básica que siempre que doy una noticia, ella piensa que todo lo hablé con Micaela. La última vez que hablé con ella fue el domingo a la mañana”, aseguró Cinthia, molesta mientras indicaba que la información de que una de las hijas de Nicole y Cubero había tenido que ser operada no se la había dado la novia de Fabián Cubero. “¡No es mi fuente! Lo último que hablé fue por un canje de aspiradoras. Mirá lo bizarro”, se excusó.

Enojadísima, saltó Yanina Latorre a defender a Nicole, pero Cinthia siguió firme. “Somos vecinos, pero no me da información, ni es mi fuente Micaela y si fuera lo diría”, expresó. “Yo no dije nada de Nicole como madre. No la estoy defendiendo, ni criticando como madre”, aseveró Cinthia Fernández, sobre el enojo de Nicole Neumann antes de trenzarse en una pelea con Yanina.

Más sobre este tema Tremendo escándalo de Nicole Neumann y Viciconte en el country donde vive Cubero: "Mica la vio entrar y le gritó al guardia"