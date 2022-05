Cinthia Fernández quebró en llanto al llegar tarde a Momento D tras un nuevo conflicto con Matías Defederico

Luego de que Cinthia Fernández diera a conocer detalles del conflicto que protagonizó con su exesposo, Matías Defederico –con quien tiene a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca- la panelista llegó tarde a Momento D y rompió en llanto al revelar el difícil momento que atraviesa.

“No estoy bien, pero no importa. Perdón por la llegada tarde, pero fue por fuerza mayor, tenía que ir a buscar a mis hijas al colegio”, comenzó diciendo Cinthia, con lágrimas en los ojos, en el ciclo de eltrece.

Fue entonces que Cinthia relató lo que había sucedido momentos antes: “Fui a retirar a las nenas al colegio igual que el viernes pasado porque estoy en conflicto con el padre de ellas después de lo que me hizo el fin de semana que es de público conocimiento. Mis hijas pasaron un momento muy feo, el cual no quiero que se vuelva a repetir y mucho menos en la puerta del colegio”.

“Hoy, el señor (por Deferico) mandó un mail, como el viernes pasado, diciendo que iba a retirar a las nenas del colegio pero que después las iba a dejar en la puerta de mi barrio y que me arregle yo para que caminen las 6 cuadras hasta mi casa, con el frío que hace y con mi mamá recién operada por un tumor maligno por el que no puede hacer peso ni cargar con todas las mochilas”, agregó.

Y cerró, quebrada en llanto: “Ese es el sorete de mi expareja que lo único que hace es molestar porque no tiene otra cosa que hacer. No piensa en las nenas y no tengo mucho más para aportar. Estoy acostumbrada a esto. Lamentablemente, es la vida que llevo y que no quiero llevar; pero convivo con este ser nefasto y con esta separación nefasto hace muchísimo tiempo”.

¿QUÉ PASÓ EL FIN DE SEMANA ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO?

Ante las constantes consultas de sus seguidores sobre su fuerte posteo sobre Defederico, Cinthia relató lo sucedido: “Es largo de explicar en historias... En resumen, es un gran grano en el cu..., deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mí pero le hace a las hijas. Y cuando me las toca florece lo peor de mí”, explicó con firmeza.

Y describió la situación: “Prohibió el ingreso mío al barrio donde vive Él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte”.

“Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá, la policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él”, continuó.

Y culminó: “Se entiende, yo a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas. El lunes me ocuparé legalmente con @_robertocastillo_, del padre y del barrio por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la provincia”.