Cinthia Fernández, sobre la posibilidad de que Baclini esté con Loly Antoniale en el Bailando: "Me encantaría eliminarlos"

Una picante dupla podría ser el dolor de cabeza de Cinthia Fernández. En LAM contaron que en ShowMatch quieren que Martín Baclini participe del Bailando 2020 con Luciana Salazar o con Loly Antoniale, ambas peleadísimas con Cinthia, y en Hay que ver la panelista apuntó contra la expareja de Jorge Rial.

“En el Bailando que compartimos estaba insoportable, en los pasillos se creía Dios”, recordó. “Como era la mujer de Jorge parecía que había que tenerle miedo. Y Jorge, al contrario, siempre me hizo sentir súper cómoda pero era ella. Igual, no importa. Todo lo que sube baja en el algún momento”, lanzó, en el ciclo de El Nueve.

Cinthia: "Me encantaría participar en el Bailando para eliminarlos. A mí no me gusta perder a nada". G-plus

Pero la “angelita” sacó su lado más picante cuando le preguntaron por la dupla que podrían hacer su exnovio con la Niña Loly. “¿Aceptás si te invitan a participar en la salsa de tres?”, la pinchó Barbie Simons. “¿Llegan a la salsa en trío?”, le devolvió el comentario, filosa en alusión a que ese ritmo está en las instancias finales del certamen. “No, mi amor, no hago tríos. En realidad, estuve y volvería a estar en una salsa en trío pero con una pareja que me interese”, remarcó.

Sin embargo, Cinthia fue por más cuando le preguntaron si aceptaría compartir el concurso de baile con Baclini y Loly como compañeros. “Sí, me encantaría para eliminarlos. A mí no me gusta perder a nada”, lanzó, con una carcajada.