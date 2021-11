Cinthia Fernández, picante con Paula Chaves por sus dichos sobre China Suárez: "Ese papel de tibia no se lo creo"

Cinthia Fernández analizó sin filtro las escuetas declaraciones que Paula Chaves le dio a Verónica Lozano sobre el escándalo de China Suárez con Wanda Nara ¡y fue durísima!

El pie para que la panelista arremeta duro contra la esposa de Pedro Alfonso fue Ángel de Brito: "Pobre Vero Lozano que le mendigó una respuesta a Paula Chaves. La debe estar odiando por dentro".

Sin vueltas, Cinthia disparó contra Chaves: "Ese papel de 'ay, yo no quiero opinar'. Ese papel de tibia no se lo creo. Ella trabajó en un programa de espectáculos, habló de quien quiso y como quiso. Dijo de todo".

"Si sos amiga de Zaira y sos familia, ¡jugatelá! No digas 'no opino'. Que sea más contundente", expresó la panelista de LAM, indignada con Paula Chaves.

PAULA CHAVES HABLÓ DEL ESCÁNDALO DE CHINA SUÁREZ CON WANDA NARA POR MAURO ICARDI

El viernes pasado, Paula Chaves habló por primera vez del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por la supuesta infidelidad con la China Suárez.

En su visita a Cortá por Lozano, la modelo fue tajante al referirse a la polémica que involucró también a su gran amiga Zaira Nara y su marido, Jakob von Plessen.

"Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la conductora de Bake Off Argentina.

Tomando partido por Nara y minimizando la amistad que tenía con China Suárez, Paula Chaves agregó: "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo".