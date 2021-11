Cinthia Fernández opinó sobre el viaje de Wanda y Mauro Icardi a Emiratos: "Yo viví ahí pero no me sacaban a pasear"

Las vacaciones de Wanda Nara con Mauro Icardi a puro lujo por las playas de Dubai, alojados en un hotel en una noche de habitación cuesta 3.800 dólares, le trajeron recuerdos a Cinthia Fernández: "Yo viví en Abu Dabi, que es la ciudad rica. Pero claramente no tenía el presupuesto de ellos, no me sacaban a pasear".

La referencia de la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue al 2014 cuando se mudó a Emiratos Árabes Unidos junto a Matías Defederico, ya que el exfutbolista había fichado para Al-Dhafra.

"Igual, vivía en un piso divino, espectacular. Abu Dabi es más lujoso que Dubai todavía, ahí viven los siete jeques árabes dueños de todo", admitió la madre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6).

LA ADVERTENCIA DE WANDA NARA A CHINA SUÁREZ

El diálogo telefónico que Wanda Nara mantuvo con China Suárez a raíz del affaire que Mauro Icardi tuvo con la actriz fue brutalmente sincero y tremendamente explosivo. "¡Ya te voy a cruzar!", amenazó Wanda a la China en un rapto de furia, según afirmó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

Es que tal cual reveló la periodista, en la charla de 40 minutos Suárez le habría pedido un gesto de piedad a la mediática que "entre las dos inventen una historia" porque estaba complicada para salir a la calle ya que "la estaban insultando mucho".

Aunque el detonante de la incontenible ira de Wanda habría sido la extrema sinceridad de la China cuando respondió a qué fue a París, según la panelista de Los Ángeles de la Mañana: "Fui a co… a tu marido, pero no pude".

Por eso, Wanda Nara explotó contra la China Suárez en su inmediata reacción a esa frase: "¡Ya te voy a cruzar!", le habría dicho Wanda a China según Yanina.