Cinthia Fernández negó una reconciliación con Matías Defederico tras retratarse en familia: "Son tan básicos"

En enero de 2018, los siete años de amor de Cinthia Fernández (31) y Matías Defederico (30) llegaron a su final, sin eludir los conflictos.

Sin embargo, el tiempo pasó, la contienda mediática entre la panelista y el futbolista cesó, enfocados en el bienestar de sus tres hijas, Charis (6), Bella (6) y Francesca (5), quienes reunieron a la expareja en una foto familiar por el fin de ciclo de sus niñas.

"Cerramos una gran etapa en jardín, hijas. Ahora se viene algo nuevo, algo diferente. Solo deseamos que sean felices siempre y nosotros siempre las vamos acompañar. Las amamos", escribió Matías en Instagram, junto a la bella postal, junto a Cinthia y las menores.

"Quiero aclarar esto porque todos dicen 'reconciliación'. No, ¡son tan básicos! Es la graduación de las nenas y hay que ir juntos. Es una situación normal, pero no me reconcilié". G-plus

Separada de Martín Baclini (36), Fernández habló en Los Ángeles de la Mañana del reencuentro con su exmarido y remarcó que no están nuevamente juntos como pareja.

“Estuviste con Matías Defederico”, le preguntó Ángel de Brito. Inicialmente, ella respondió con ironía: "¡Ay, sí! ¡Qué momento hermoso!". Luego se puso seria y remarcó: "Quiero aclarar esto: yo no me saqué una foto, yo no la subí (a Instagram), aunque podría porque es el padre de las nenas. Pero quiero aclararlo porque todos dicen 'reconciliación'. No, ¡son tan básicos! Es la graduación de las nenas y hay que ir juntos. Es una situación normal, pero no me reconcilié".

Sobre su presente amoroso con Baclini, Cinthia concluyó, esperanzada con el retorno: "Con Martín seguimos separados, pero estamos hablando todos los días".