Cinthia Fernández, muy angustiada por la salud de Francesca: "Hay que rezar"

Cinthia Fernández continúa viviendo la dramática situación de salud de su hija Francesca en Punta Cana (República Dominicana) luego de que las enfermeras que la atendieron durante la internación equivocaran la administración de un medicamento y complicaran su evolución.

En Momento D, Fabián Doman puso al aire un audio que su panelista envió a la producción del ciclo, y en el que ella se excusó por no atenderlos en vivo aduciendo que “tiene el teléfono que le explota y la cabeza en Narnia”.

“Es todo un lío porque tengo que entretener a las otras dos y cuidar a Fran. Por suerte está mi vieja, nos turnamos y ella no sale de la habitación”, dijo Cinthia, que reconoció que el pronóstico de la pequeña no ha cambiado demasiado en las últimas 24 horas.

CINTHIA FERNÁNDEZ PIDIÓ REZAR POR LA SALUD DE SU HIJA FRANCESCA

“La verdad es que anoche Fran vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires”, señaló.

“Los sigo a ellos porque después de que (en la clínica) se olvidaron de darle el medicamento principal y después le dejaron todo el brazo inflamado, no confío ni en mi sombra”, reconoció la bailarina.

“Imaginate que un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos”, agregó Cinthia, que se permitió deslizar que situación es apenas mejor que el martes.

“Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla así que averigüé por otra clínica porque a la otra no la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué se yo”, cerró Cinthia Fernández, angustiada por la salud de su hija Francesca.