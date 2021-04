Cinthia Fernández mostró la historia clínica de su hija tras la agresión de Matías Defederico: "Se evidencia edema a nivel frontal"

Cinthia Fernández irá a la Justicia para denunciar a su exmarido Matías Defederico por violencia de género y en Los Ángeles de la Mañana presentó documentos que probarían la herida que tuvo su hija luego de que el futbolista le tirara una tablet por la cabeza, que iba a dirigida a la panelista en medio de una pelea.

“Se evidencia edema a nivel frontal de aproximadamente tres centrímetros de diámetro. No definido, no signos neurológicos”, leyó Ángel de Brito la historia clínica que presentó la modelo de una institución médica ecuatoriana, donde estaba instalada la familia, el 25 de agosto de 2017.

“También está el motivo. Ahí pusieron ‘arroja incidentalmente un celular’. El golpe fue con una tablet. Él me la arroja a mí, yo estaba en el piso sentada con mi hija al lado y él me la tira de una forma súper bruta. La tablet pega de punta y no entiendo cómo fue que con el rebote, a mí me pasó cerca de la cara, y le dio en la cabeza a mi hija”, detalló la panelista.

"El edema de tres centímetros en una cabecita así no saben lo que era y eso es porque tenés que golpear con mucha fuerza". G-plus

“El edema de tres centímetros en una cabecita así no saben lo que era y eso es porque tenés que golpear con mucha fuerza”, se lamentó Cinthia, al contar que su ex le tiró el aparato estando a dos metros y medio de distancia, cuando ella y su hija jugaban en el piso. “Al principio me pidió que dijera en la clínica que se había golpeado contra una columna”, detalló.

En una radiografía que le hicieron a la nena se detalla cómo fue el golpe: “No hay evidencia de lesión traumática. Se observa edema de los tejidos blandos en la región frontal”. Cinthia Fernández aseguró que presentaba estos documentos porque no quería que Matías Defederico la trate de mentirosa.