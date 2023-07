Cinthia Fernández mostró cómo agendó a Matías Defederico en WhatsApp: "Chicas, no falla"

Cinthia Fernández publicó dos conversaciones de WhatsApp con Matías Defederico, padre de sus tres hijas, con quien sigue en conflicto por la cuota alimentaria de las nenas.

Al publicar el chat, en el que ella le explica que no le había contestado por estar trabajando para pagar lo que él no paga, dejó en evidencia que lo tiene agendado como "padre de las nenas", ni siquiera lo puede nombrar.

"Por suerte, me apiadé un poco, porque lo tenía agendado como Voldemort, este es un toque más simpático". G-plus

Sin embargo, en el pasado lo había agendado con el nombre de un villano, pero se apiadó de él. "Como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, usé el aviso como silenciador automático, chicas, no falla aplíquenlo. Por suerte, me apiadé un poco, porque lo tenía agendado como Voldemort, este es un toque más simpático", afirmó, re picante.

CINTHIA FERNÁNDEZ MANDÓ A "LABURAR" A SU EX

En el chat, Cinthia Fernández le explica a Matías Defederico que a veces no contesta porque está trabajando.

"¿Por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás. Buscá trabajo en el diccionario", le dijo ella a él, enojada. ¡Tremendo!