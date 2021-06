Cinthia Fernández habló de los rumores de reconciliación con Martín Baclini: "Hace media hora se fue de casa"

Finalmente, Cinthia Fernández y Martín Baclini lograron limar asperezas. De hecho, se muestran súper cómplices en las redes sociales. Luego de que ella compartiera un video a punto de besar a su ex, mientras sonaba de fondo una canción de Jimena Barón, los rumores de reconciliación comenzaron a sonar con fuerza.

Lejos de evitar el tema, Cinthia contestó a través de sus stories de Instagram si se reconcilió con su ex. "Se fue hace media hora", reveló junto a una selfie en la que se la ve con un gesto súper pícaro, sembrando la duda.

Acto seguido, volvieron a preguntarle si se reconcilió con Martín. Entones, la panelista aclaró la situación y se quejó con gracia porque está cansada que sus seguidores solo quieran saber si está nuevamente de novia con el empresario.

"No volvimos chicos, nos llevamos bien nada más. Simple. ¿Sabés qué querido? Me tenés las bolas llenas. Me cagaste mis preguntas, no hay persona que no me pregunte si volví con Martín. '¿Volviste con Martín? ¿Volviste?'”, le dijo, mencionándolo.

¡Clarito!