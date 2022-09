Cinthia Fernández gastó más de 100 mil pesos en el supermercado: el ticket con los detalles de la compra

Los aumentos de precios fueron tema en Momento D y Cinthia Fernández prestó el ticket de su compra en el supermercado para mostrar cuánto gasta. Allí mostró que pagó casi 100 mil pesos abasteciéndose en un hipermercado mayorista.

“Perdón que lo diga, pero doce tarros de café… ¿No toman mucho café?”, se sorprendió Fabián Doman mientras repasaban una a una la factura de la bailarina.

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, reveló la panelista, que es mamá de Charis, Bella y Francesca.

"El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!". G-plus

CINTHIA FERNÁNDEZ GASTÓ 100 MIL PESOS EN EL SUPERMERCADO Y MOSTRÓ EN TV SU TICKET

La expareja de Matías Defederico contó cómo acostumbra a comprar. “Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”, detalló.

"Yo consumo mucho, mucho café. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba, igual que el café". G-plus

“Hizo negocio, diría un economista, porque esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”, destacó el conductor. “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”, ejemplificó.

Sin embargo, Mercedes Ninci cuestionó uno de los productos de Cinthia. “Si el café está caro no hay que comprarlo. Hay es esperar que salga la oferta”, aseguró la periodista, sobre su forma de ahorrar. Pero Cinthia fue contundente. “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”, arrojó, rotunda sobre los gastos que no tiene en su vida.

