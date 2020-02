Cinthia Fernández, furiosa con Floppy Tesouro: "Sos falsa, Flopita; hablemos de Tasín si sos canchera"

Una batalla entre las “angelitas” y las “vayainas”, panelistas de Los Ángeles de la mañana y de Incorrectas, respectivamente, se desató con Cinthia Fernández en el centro. Las laderas de Moria Casán reaccionaron después de que la ex de Martín Baclini las trató de “mantenidas” y la respuesta no tardó en llega.

“‘Nosotros somos mantenidas y muy felices” dicen Floppy Tesouro y Natalie Weber. ‘Ojalá vos puedas ser feliz’, remata Floppy contra Cinthia”, twitteó Ángel de Brito, sobre las declaraciones de las panelistas del ciclo de América. Y Cinthia no se quedó callada desde la misma red social.

Cinthia: "¿¡Después nos invitabas a comer a tu casa con tu marido!? Ja, ja. ¡Hablemos de Tasín, si querés! Si te hacés la canchera, bancala". G-plus

“No hablé de vos, Floppy, ¡pero si querés hablo! ¿¡Después nos invitabas a comer a tu casa con tu marido!? Ja, ja. ¡Hablemos de Tasín, si querés! Si te hacés la canchera, bancala”, lanzó la panelista de LAM en alusión a la versión de que la modelo tuvo un affaire con Matías Tasín, el ex de Nicole Neumann, antes de de reconciliarse con su marido Rodrigo Fernández Prieto.

Floppy: "Sorry, me dijeron mal, pero no te agredí en ningún momento. ¡No me manejo así! Siempre tuve la mejor con vos, solo respondí a lo que me dijeron que dijiste. No hay necesidad de agredir". G-plus

“Lo mismo de Weber. No dije nombre y se hicieron cargo solitas. ‘Varias mantenidas’, dije”, siguió Cinthia, al tiempo que Tesouro apareció en Twitter. “Te falto el remate @AngeldebritoOk. Dije ‘feliz como te merecés’ porque le deseo lo mejor a Cinthia. Solo le respondí a lo que dijo, siempre con el respeto que me caracteriza, no a la violencia entre mujeres”, intervino.

Más sobre este tema Floppy Tesouro y Natalie Weber dispararon contra Cinthia Fernández tras ser tratadas de "mantenidas"

“A mí me dijeron que hablaste, Cinthia. No lo vi por eso, sino fue así, sorry me dijeron mal, pero no te agredí en ningún momento. ¡No me manejo así! Siempre tuve la mejor con vos, solo respondí a lo que me dijeron que dijiste. No hay necesidad de agredir. Para mí, fin del tema”, intentó cerrar la discusión Floppy pero la madre de Charis, Bella y Francesca no lo toleró. “Falsa. Ja, ja, ja. Me haces reír, Flopita. Si sos panelista mirá lo que tenés en rutina”, la cruzó.

Te falto el remate @AngeldebritoOk 😜 dije feliz como te mereces porque le deseo lo mejor a @cinthifernandez solo le respondi a lo que dijo, siempre con el respeto q me caracteriza, no a la violencia entre mujeres😉 — Florencia Tesouro (@floppytesouro) January 29, 2020

No hablé de vos Flopy pero si qres hablo! 😉 q Dsp nos invitabas a comer a tu casa con tu marido!?

Jajaj hablemos de Tasin si qres ! Si t haces la canchera bancala.

Lo mismo de Weber no dije nombre se hicieron cargo solitas. “Varias mantenidas dije😘” — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 29, 2020

A mi me dijeron que hablaste @cinthifernandez no lo vi por eso, sino fue asi sorry me dijeron mal pero no te agredi en ningun momento,no me manejo asi!siempre tuve la mejor con vos, solo respondi a lo que me dijeron que dijiste,no hay necesidad de agredir🤷‍♀️ para mi fin del tema — Florencia Tesouro (@floppytesouro) January 29, 2020

Falsa jajajajaj, me haces reír flopita si sos panelista mira lo q tenes en rutina 😘 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 29, 2020

Mmmmm jajajajajajaja la flia no opina lo mismo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 29, 2020