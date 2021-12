Cinthia Fernández y un filoso comentario al enterarse que Paula Chaves es "personaje del año": "Hay algunos cuestionables"

Este jueves, Ángel de Brito y Yanina Latorre se mostraron muy contentos en Los Ángeles de la Mañana de haber sido elegidos para protagonizar la tapa de la revista Gente de los personajes del año, aunque a Cinthia Fernández le llamó la atención la mención de Paula Chaves.

Todo comenzó cuando Ángel y Pía Saw señalaron que la fiesta de los personajes del año contaría con la presencia de Mirtha Legrand, Jey Mammon, Santi Maratea, Luis Novaresio y L-Gante., entre otros. “Paula Chaves es otra de los personajes del año”, agregó la panelista.

“Está todo bien, no me molesta, pero no tengo diálogo con ella”, dijo Ángel de Brito, y agregó: “con Paula Chaves compartimos una tapa de Gente de los personajes del año en la que estábamos con Zaira Nara y al lado, las enemigas”.

CINTHIA FERNANDEZ CUESTIONÓ LA ELECCIÓN DE PAULA CHÁVES COMO PERSONAJE DEL AÑO

“Hay cuestionables…”, dijo Cinthia Fernández al escuchar el nombre de la conductora de Bake Off Argentina. “Yo pregunto: ¿sinceramente, es personaje del año Paula Chaves?”, agregó la panelista-

“Sí, hizo la conducción de Bake Off”, le dijo Pía Shaw, mientras Yanina Latorre le señalaba que “según este criterio, este año están los conductores de todos los programas”. “¿Y? No creo que sea personaje del año”, insistió Cinthia.

“Cuando veas toda la lista… Pasa todos los años. Es el criterio de la revista”, le explicó De Brito a Cinthia Fernández. “Y, si es rescatable todo el zoológico… Raros los criterios, ¡y los arreglos de las agencias!”, cerró la bailarina, indignada por la elección de Paula Chaves.