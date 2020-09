Cinthia Fernández disparó un lapidario tweet contra Martín Baclini: "¡Aguantá! ¡Última Coca del desierto!"

A poco más de un año de terminar su noviazgo con Cinthia Fernández, Martín Baclini volvió al ruedo mediático y algunas de sus sugerentes declaraciones sobre la panelista de El show del problema no fueron desoídas por su ex, quien fiel a su picante estilo reaccionó con ironía en las redes sociales.

"Creo que no me odia, todo lo contrario. ¿Si me ama? Mmm...", dijo el empresario rosarino en Hay que ver, dejando entrever que Cinthia seguiría enamorada de él. Subrayando su indirecta, José María Listorti acotó: "El antónimo de odiar es amar".

Lejos de dejar pasar ese bocadillo, Cinthia Fernández se hizo eco en Twitter con una contundente frase, con la que aseguró que su corazón ya no late en el sentido que cree Baclini. "¡Aguantá! ¡Última Coca-Cola del desierto!", escribió la panelista, con pimienta y una cuota de humor.